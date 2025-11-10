Incripción a través del link: https://bit.ly/5tacarreranocturna Costo $ 8000
Más info en la Dirección de Deportes (Lamadrid 1272) o llamando al 📞429-269
📍Organizada por la dirección de Deportes del Municipio de Coronel Suárez y por quinto año consecutivo, te invitamos a sumarte a la gran noche del deporte en Coronel Suárez con circuitos de 5 km y 10 km para cerrar el año y recibir el 2026 ¡con toda la actitud! .
🎗️¡Superemos juntos los más de 150 corredores que nos acompañaron el año pasado!
⏱️Al igual que el año pasado, la carrera será cronometrada para brindar a los atletas una mejor organización
➡️Viernes 19 de diciembre
🔸20:00 hs – Entrega de números | 21:15 hs – Largada
🔸Salida en la esquina de avenida Casey y Brandsen
💲Costo de inscripción: $8000
➡️Categorías por edades y géneros
💠5 k. y 10 k. Femenino y Masculino
💠15 a 29
💠30 a 39
💠40 a 49
💠50 a 59
60 en adelante 5 k. y 10 k.
15 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 en adelante
¿Estás listo para el desafío? ¡Sumate y corré bajo las estrellas! #CarreraNocturna #CoronelSuárez #Atletas
Vuelve la 5° la Carrera Nocturna!
Incripción a través del link: https://bit.ly/5tacarreranocturna Costo $ 8000
YouTube
RSS