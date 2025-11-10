Vuelve la 5° la Carrera Nocturna!

Incripción a través del link: https://bit.ly/5tacarreranocturna Costo $ 8000

Más info en la Dirección de Deportes (Lamadrid 1272) o llamando al 📞429-269

📍Organizada por la dirección de Deportes del Municipio de Coronel Suárez y por quinto año consecutivo, te invitamos a sumarte a la gran noche del deporte en Coronel Suárez con circuitos de 5 km y 10 km para cerrar el año y recibir el 2026 ¡con toda la actitud! .

🎗️¡Superemos juntos los más de 150 corredores que nos acompañaron el año pasado!

⏱️Al igual que el año pasado, la carrera será cronometrada para brindar a los atletas una mejor organización

➡️Viernes 19 de diciembre

🔸20:00 hs – Entrega de números | 21:15 hs – Largada

🔸Salida en la esquina de avenida Casey y Brandsen

💲Costo de inscripción: $8000

➡️Categorías por edades y géneros

💠5 k. y 10 k. Femenino y Masculino

💠15 a 29

💠30 a 39

💠40 a 49

💠50 a 59

60 en adelante 5 k. y 10 k.

15 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 59

60 en adelante

¿Estás listo para el desafío? ¡Sumate y corré bajo las estrellas! #CarreraNocturna #CoronelSuárez #Atletas