Estas vacaciones de invierno, la Muni te invita al cine!

Vení a disfrutar GRATIS la peli “Minions & Monstruos”, una divertida aventura para compartir en familia. Cupor limitados

jueves 23 de julio

13:30 hs. Apertura de puertas

14:00 hs. Comienza la función

Cine Teatro Italia

Entradas gratuitas | Cupos limitados

Se entregarán hasta 3 entradas por adulto.

Retiralas el miércoles 22 de julio, desde las 9:00 hs., en:

Hall del Palacio Municipal (Alsina 150)

Delegaciones de los Pueblos Alemanes y localidades

Porque las mejores vacaciones también se disfrutan cerca de casa. Desde la Gestión de Gobierno Municipal seguimos creando propuestas gratuitas para que cada familia comparta momentos únicos y construya recuerdos inolvidables.

¡Te esperamos para compartir una tarde de cine, risas y mucha diversión!