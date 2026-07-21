Vení a disfrutar GRATIS la peli “Minions & Monstruos”, una divertida aventura para compartir en familia. Cupor limitados
jueves 23 de julio
13:30 hs. Apertura de puertas
14:00 hs. Comienza la función
Cine Teatro Italia
Entradas gratuitas | Cupos limitados
Se entregarán hasta 3 entradas por adulto.
Retiralas el miércoles 22 de julio, desde las 9:00 hs., en:
Hall del Palacio Municipal (Alsina 150)
Delegaciones de los Pueblos Alemanes y localidades
Porque las mejores vacaciones también se disfrutan cerca de casa. Desde la Gestión de Gobierno Municipal seguimos creando propuestas gratuitas para que cada familia comparta momentos únicos y construya recuerdos inolvidables.
¡Te esperamos para compartir una tarde de cine, risas y mucha diversión!
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