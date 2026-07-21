El Senado bonaerense dio media sanción al proyecto que reconoce el heroísmo de Rubén Zalazar

El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de Ley que busca declarar Personalidad Destacada Post Mórtem a Rubén Zalazar. Se trata del trabajador que falleció el 7 de marzo de 2025 al intentar rescatar a las niñas Delfina y Pilar Hecker durante la trágica e histórica inundación que azotó a la ciudad de Bahía Blanca y sus alrededores.

La iniciativa, impulsada por la senadora provincial Nerina Neumann, obtuvo media sanción en la Cámara Alta y constituye un reconocimiento institucional directo al acto de heroísmo y solidaridad protagonizado por Zalazar. Tras este paso, el texto pasará a la Cámara de Diputados bonaerense para su tratamiento definitivo.

Durante su alocución en el recinto, la legisladora impulsora remarcó el valor simbólico de la medida: “Hay sesiones en las que debatimos normas. Y hay otras, como la de hoy, en las que tenemos la oportunidad de honrar valores”, señaló Neumann al recordar la fecha de la tragedia que conmocionó a la región.

“Rubén no preguntó quiénes eran. No pensó en sí mismo. Simplemente hizo lo que le dictó su conciencia. Y en ese acto de inmensa solidaridad entregó su propia vida.”

El proyecto surgió a partir del pedido público de Marina Haag, madre de las pequeñas, quien solicitó un homenaje oficial para el rescatista. “Ese pedido no hablaba solamente de gratitud; hablaba de grandeza. Quienes ocupamos una banca teníamos la responsabilidad de escucharlo”, afirmó la senadora sobre el compromiso asumido desde la Legislatura.

Al dirigirse a la familia del homenajeado —su esposa Valeria y sus hijos—, Neumann expresó: “deseo que Valeria y sus hijos encuentren en este homenaje la certeza de que la Provincia de Buenos Aires reconoce el ejemplo que dejó Rubén. Que puedan recordarlo no solamente como un esposo y un padre inmensamente querido, sino también como un hombre que será recordado por todos los bonaerenses por haber entregado su vida intentando salvar la de otros. Ese es un legado que merece permanecer para siempre en nuestra memoria colectiva.”

Asimismo, enfatizó que la distinción busca homenajear también a todos los vecinos que durante aquella jornada arriesgaron su vida para ayudar a los demás.