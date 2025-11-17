Una noche de historia e identidad que ni la tormenta pudo detener

A pesar de la fuerte tormenta que se desató pasadas las 19 horas del sábado, la 2° edición de la Noche de los Museos se vivió con gran participación y entusiasmo. ☺️Numerosos vecinos recorrieron los distintos espacios históricos y culturales organizados por la Jefatura de Gabinete y la Dirección de Gestión Cultural de la Gestión de Gobierno Municipal, en un circuito que permitió reencontrarnos con la historia, las raíces y la identidad que nos define como suarenses.

👉Cada espacio ofreció una oportunidad para aprender, emocionarnos y fortalecer el sentido de pertenencia, acercándonos aún más a los relatos y memorias que forman parte de nuestra vida como comunidad.

🎶El cierre contó con un espectacular concierto de la Banda Inicial perteneciente a la Banda Municipal “Bartolomé Meier”, que coronó una noche cargada de cultura y emoción.

🫶Al finalizar, el Jefe de Gabinete Mauro Moccero expresó: “Hoy sin duda nos vamos con más conocimiento de nuestra historia; hoy sin duda nos vamos más orgullosos de ser suarenses”.

💯Una jornada que, incluso bajo la lluvia, volvió a demostrar el valor de nuestra identidad y el compromiso de toda la comunidad con su patrimonio cultural.