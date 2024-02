Sigue la alerta naranja por calor extremo, cuidemos el agua

El Servicio Metereologico confirmó que seguirán las altas temperaturas para los próximos días, por lo que el Servicio de Agua Corriente, solicita a la población extremar el cuidado del agua corriente para evitar desabastecimiento.

????Por tal motivo, se recuerda: no llenar piletas con agua corriente, no regar jardines, veredas o calles, no lavar autos.

????Seamos solidarios con el uso del recurso hídrico para evitar el desabastecimiento de agua en estos días de altas temperaturas.

⚕️Recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas

????‍⚕️Indicadas por el Ministerio de Salud, las recomendaciones a tener en cuenta son:

????Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

????No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

❗Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

⛔Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

⛔Evitar comidas muy abundantes.

✅Ingerir verduras y frutas.

❗Reducir la actividad física.

✅Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

✅Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

❗Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.