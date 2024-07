«SI TOMASTE, NO MANEJES» PREVENIR ACCIDENTES Y PROTEGER A LA COMUNIDAD

En los últimos tiempos el alcohol al volante fue protagonista de numerosos accidentes en la vía pública que ocasionaron, no sólo lesiones al conductor y acompañantes, sino también, daños en la propiedad privada y en la vía pública, con destrozos de farolas de luz, canteros o veredas.

????Desde el Municipio hacemos un fuerte llamado a la conciencia de todos los vecinos y vecinas. Si tomas, no manejes. No pongas en riesgo tu vida ni la de los demás.

‼️Desde la secretaria de Gobierno y Seguridad en forma conjunta con la Policía Comunal se llevarán adelante controles de alcoholemia durante los fines de semana en diversos puntos de la ciudad, como forma de prevenir accidentes, ya que conducir bajo los efectos del alcohol afecta significativamente las capacidades para conducir un vehículo, aumentando el riesgo de accidentes.

????‍♂️Se recuerda, que conducir con alcohol en sangre, es delito según prescribe la ley y conlleva sanciones penales y administrativas.

????Trabajamos para garantizar la seguridad vial de todos los vecinos y vecinas; sin embargo, es fundamental la colaboración y el compromiso de cada uno para lograr un tránsito seguro.