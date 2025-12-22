Selecciones Docentes Abiertas

Se encuentran abiertas las inscripciones para la cobertura de cargos docentes en la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Tecnologías Agropecuarias.

🔹 Asignaturas: ▪️ Máquina Agrícola I

▪️ Insumos y Sistemas de las Maquinarias Agrícolas

👩‍🏫 Cargo: Profesor/a Adjunto/a Interino/a

📚 Curso: 2° Año – 1° Cuatrimestre

🗓 Inscripción: hasta el viernes 13 de febrero

📩 Consultas:

📲 WhatsApp: 2392 55-4340 (de 15 a 20 hs)

✉️ concursos.extensiones@frtl.utn.edu.ar

📍 Dirección de Educación

👉 Una oportunidad para formar parte de la educación universitaria en nuestro distrito.