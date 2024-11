SE VUELVEN A REUNIR LOS EX-ALUMNOS DEL COLEGIO NACIONAL

El Centro de Ex Alumnos del Colegio Nacional hoy “Unidad Académica Dr. Julio Cesar Lovecchio» invita a todos los ex alumnos y en particular a las promociones que cumplen 10,15, 20. 25, 30 35, 40, 45, 50, 55, 60 y 65 años al reencuentro que se llevará acabo el día 9 de noviembre a las 19 hs. en las instalaciones de la institución, sito en calle Avellaneda 426. Los esperamos