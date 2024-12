Se viene la tercera fecha del Torneo “Fútbol del Recuerdo”

ATENCIÓN CAMBIO DE UNA SEDE. Este jueves 19 de diciembre, a partir de las 20:00, en canchas de Independiente, Deportivo Sarmiento y Blanco y Negro.-

➡️Cronograma:

ZONA A, en cancha de Independiente:

🔹20:00 Boca Junior vs. Arcadia

🔹21:15 Almaceneros vs. Atlético Huanguelén

🔹22:30 Independiente vs. Racing de Carhué

ZONA B, en cancha de Deportivo Sarmiento:

🔹20:00 El Progreso vs. San Martín (ST)

🔹21:15 Alem de Pringles vs. Sarmiento de Carhué

🔹22:30 Ferroviario Mitre vs. Deportivo Sarmiento

ZONA C, en cancha de Blanco y Negro:

🔹20:00 Belgrano de Pasman vs. Alumni de Pringles

🔹21:15 La Madrid vs. San Martín de Carhué

🔹22:30 Blanco y Negro vs. Unión de Pigüé