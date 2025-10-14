Se realizará la capacitación presencial para las autoridades de mesa en Coronel Suárez

El miércoles 15 de octubre se realizará en la ciudad de Coronel Suárez la capacitación presencial a las ciudadanas y ciudadanos que han sido designados como autoridades de mesa durante las elecciones del día 26, en las que la provincia de Buenos Aires elegirá nuevos diputados nacionales.

El curso tendrá lugar en el Centro Regional Educativo Suarense (CREUS) el miércoles 15 a las 13 hs. Para inscribirse, es requisito ingresar a www.capacitacionelectoral.gob.ar y seleccionar “Autoridades de Mesa – Provincia de Buenos Aires”. En la opción “Capacitación Presencial” deberán seleccionar “Solicitar turno” y luego, optar por “Buenos Aires”. También es posible acceder directamente al sistema de inscripción ingresando a https://www.padron.gob.ar/cne_turnos/.

Entre el 11 y el 24 de octubre, se dictarán un total de 234 cursos en toda la provincia. Una parte se realizará en sedes universitarias, a cargo de docentes seleccionados por cada institución, y el resto en espacios de organismos públicos provinciales, dictados por personal de la Secretaría Electoral. De este modo, habrá instancias de formación accesibles en cada municipio de la provincia.

Para información y asesoramiento, las autoridades y delegados de mesa pueden comunicarse al 0800 666 3532, el Call Center de la Secretaría Electoral del distrito de la provincia de Buenos Aires. Este canal de contacto también recepciona trámites particulares, y consultas de partidos políticos y organismos públicos.

La iniciativa, que comenzó a implementarse durante las elecciones de 2023, cuenta con la participación de 34 instituciones universitarias, y tiene por objetivo acercar los cursos presenciales a los lugares de residencia de las autoridades de mesa para que éstas puedan optar por dicha modalidad como alternativa o complemento de la capacitación virtual, que también se ofrece. La novedad este año fue que la oferta de cursos abarcó la totalidad de los municipios que componen la provincia de Buenos Aires.

Este año, contempla además la articulación del Juzgado Federal N°1 de La Plata con la Cámara Nacional Electoral, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires -a través del Programa “Puentes” y la Dirección General de Cultura y Educación-, las Universidades Nacionales y Provinciales públicas con asiento en la provincia de Buenos Aires, y la Universidad Atlántida.

La formación de las autoridades de mesa es una de las fases más importantes de la organización del proceso electoral, ya que son quienes velan por el correcto desarrollo del acto eleccionario durante la jornada de votación.

Acciones de difusión para la ciudadanía

Además de la capacitación a autoridades de mesa, en varios municipios de la provincia se llevarán a cabo actividades abiertas a la comunidad. En Coronel Suárez, el miércoles 22 de octubre a las 17 hs habrá una volanteada seguida de una charla en la plaza San Martín para quienes estén interesados en conocer más sobre la Boleta Única en Papel (BUP).