Se abren las inscripciones a los talleres para Personas Mayores

El Consejo de Personas Mayores de la Municipalidad de Coronel Suárez invita a las personas mayores del distrito a sumarse a los talleres que se brindarán durante este 2026:

✔️ Gimnasia Rítmica

✔️ Gimnasia Correctiva

✔️ Danzas

✔️Yoga

✔️ Artes Plásticas

✔️ Taller de la Memoria

✔️Fútbol – Tenis

✔️NewCom

✔️Caminata Regularizada

✔️Pentatlón

✔️ Orientación

✍️Inscripciones y consultas:

* Consejo de Personas Mayores (Avellaneda y Urquiza)

🕖 07:00 a 13:30 hs

* Centro de Jubilados de Coronel Suárez

🕗 08:00 a 12:00 hs

🖐Súmate a compartir actividades, movimiento y encuentros pensados para el bienestar de nuestras personas mayores.