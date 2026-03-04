El Consejo de Personas Mayores de la Municipalidad de Coronel Suárez invita a las personas mayores del distrito a sumarse a los talleres que se brindarán durante este 2026:
✔️ Gimnasia Rítmica
✔️ Gimnasia Correctiva
✔️ Danzas
✔️Yoga
✔️ Artes Plásticas
✔️ Taller de la Memoria
✔️Fútbol – Tenis
✔️NewCom
✔️Caminata Regularizada
✔️Pentatlón
✔️ Orientación
✍️Inscripciones y consultas:
* Consejo de Personas Mayores (Avellaneda y Urquiza)
🕖 07:00 a 13:30 hs
* Centro de Jubilados de Coronel Suárez
🕗 08:00 a 12:00 hs
🖐Súmate a compartir actividades, movimiento y encuentros pensados para el bienestar de nuestras personas mayores.
