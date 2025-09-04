Quedó habilitada la Posta Rural del CPR en Peralta: 🙌gestión y compromiso con la seguridad del distrito

La presencia del CPR en este sector no solo refuerza la seguridad en el tránsito rural, sino que brinda mayor tranquilidad a los más de 120 vecinos que residen en la zona.

Es fundamental destacar y agradecer la predisposición y el aporte de los productores agropecuarios que, junto al Municipio, trabajaron de manera articulada para hacer posible esta nueva herramienta de prevención.

“El Intendente Ricardo Moccero tomó la decisión política de seguir invirtiendo en seguridad a pesar del contexto complejo que atraviesa el país. El esfuerzo presupuestario que está haciendo el Municipio en esta materia es muy grande y lo seguiremos sosteniendo, porque la seguridad de los vecinos y de los productores agropecuarios es nuestra prioridad”, expresó el secretario de Gobierno y Seguridad, Gastón Duarte.