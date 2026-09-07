Pueblo San José celebró con orgullo los 140 años de la Escuela Primaria N° 3

Como comunidad y como familias muchas veces les exigimos mucho a las escuelas, y sería bueno que todos nos esforcemos como lo hacen ellos, con el amor puesto en cada detalle por parte de las auxiliares y con el compromiso permanente de directivos y docentes”, expresó el jefe de Gabinete Mauro Moccero, durante la celebración por los 140 años de la Escuela Primaria Nº 3 de Pueblo San José. Como comunidad y como familias muchas veces les exigimos mucho a las escuelas, y sería bueno que todos nos esforcemos como lo hacen ellos, con el amor puesto en cada detalle por parte de las auxiliares y con el compromiso permanente de directivos y docentes”, expresó el jefe de Gabinete Mauro Moccero, durante la celebración por los 140 años de la Escuela Primaria Nº 3 de Pueblo San José.

Con una emotiva jornada que reunió a alumnos, docentes, auxiliares, exalumnos, familias y autoridades, la histórica institución celebró un nuevo aniversario reafirmando su profundo vínculo con toda la comunidad.

Durante el acto, el director de la institución, Francisco Rollheiser, agradeció especialmente a toda la comunidad educativa por el compromiso y acompañamiento permanente en cada una de las actividades que impulsa la escuela.

También destacó el acompañamiento del Municipio y agradeció la decisión política de avanzar con la construcción del playón deportivo dentro del establecimiento educativo, una obra próxima a inaugurarse que permitirá sumar un nuevo espacio para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas.

La jornada contó con momentos cargados de emoción, entre ellos el reconocimiento a integrantes de la Asociación Cooperadora y auxiliares que forman parte de la vida institucional.

La celebración contó también con la participación de la Banda Municipal de Música “Bartolomé Meier”, que acompañó con su música este importante acontecimiento para Pueblo San José.

Estuvieron presentes la directora de Educación, Anahí Barreneche; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Andrea Acosta; el concejal Lucho Rudy; el presidente del Consejo Escolar, Dante Ferrarello; la consejera escolar Perla Soler; el delegado de Pueblo San José, Daniel Schwindt; además de exalumnos, familias y miembros de toda la comunidad educativa.