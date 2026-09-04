Fiesta de las Colectividades: Orgullosos de ser suarenses con historia

Este domingo 6 de septiembre, el Mercado de las Artes se llena de color, música y sabores con una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades, una celebración que rinde homenaje a quienes eligieron Coronel Suárez como su lugar en el mundo, preservando con orgullo sus costumbres, gastronomía y cultura. Entrada libre y gratuita

Cronograma de actividades

11:00 hs. | Apertura del Patio Gastronómico, con los sabores del mundo elaborados por las distintas colectividades.

17:00 hs. | Acto oficial con la actuación especial de la Banda Municipal de Música “Bartolomé Meier”.

Además, espectáculos musicales, danzas típicas y cocina en vivo para disfrutar en familia.