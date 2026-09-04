Este domingo 6 de septiembre, el Mercado de las Artes se llena de color, música y sabores con una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades, una celebración que rinde homenaje a quienes eligieron Coronel Suárez como su lugar en el mundo, preservando con orgullo sus costumbres, gastronomía y cultura. Entrada libre y gratuita
Cronograma de actividades
11:00 hs. | Apertura del Patio Gastronómico, con los sabores del mundo elaborados por las distintas colectividades.
17:00 hs. | Acto oficial con la actuación especial de la Banda Municipal de Música “Bartolomé Meier”.
Además, espectáculos musicales, danzas típicas y cocina en vivo para disfrutar en familia.
Una jornada para reencontrarnos con nuestras raíces y celebrar la diversidad que nos une como comunidad. Porque cada colectividad es parte viva de nuestra identidad y de la historia que seguimos construyendo juntos.
Orgullosos de ser suarenses con historia.
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