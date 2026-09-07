¡La revancha ya está en marcha!*
Te invitamos a ser parte de una nueva jornada de deporte, desafío y diversión.
Una competencia pensada para animarte, superarte y disfrutar, ya sea que corras solo o participes en postas.
Fecha: Domingo 20 de septiembre
Hora de largada: 10:30 hs
Largada: Playón del Ferrocarril – Piñeyro, Coronel Suárez
MODALIDAD INDIVIDUAL
* 3 km Running
* 20 km Ciclismo
* 3 km Running
CATEGORÍAS INDIVIDUALES
Masculino – MTB / Ruta
* Hasta 19 años — inscripción gratuita
* 20 a 29 años
* 30 a 39 años
* 40 a 49 años
* 50 a 59 años
* 60 años en adelante
Femenino – MTB
* Hasta 19 años — inscripción gratuita
* 20 a 29 años
* 30 a 39 años
* 40 a 49 años
* 50 a 59 años
* 60 años en adelante
Femenino – Ruta
* 19 a 29 años
* 30 a 49 años
* 50 a 99 años
POSTAS
* Femenino
* Masculino
* Mixto
CATEGORÍAS POSTAS
* Hasta 90 años — suma de edades
* Más de 90 años — suma de edades
PREMIACIÓN
General individual: del 1° al 5° puesto
Del 1° al 3° puesto en cada categoría
Medalla Finisher para todos los participantes
INSCRIPCIONES:
Organiza: Desafíos del Sudoeste
Acompaña: Dirección de Deportes
¡ANIMATE A LA REVANCHA!
Vení a correr, pedalear, divertirte y compartir una jornada increíble de deporte en Piñeyro.
¿Te animás al desafío?
¡Te esperamos en el Dua Revancha!
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