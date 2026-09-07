La Biblioteca Popular Sarmiento invita a disfrutar de “Coaching & Arte”, una propuesta que combina música, expresión artística y un espacio de encuentro para compartir y conectar.
El próximo sábado 12 de septiembre, a las 19 horas, se realizará en la Biblioteca Popular Sarmiento este encuentro especial, protagonizado por Adriana Schwindt e Imanol Insúa.
“Coaching & Arte” propone una experiencia diferente, donde el arte y la música se unen para generar un espacio de disfrute, reflexión, expresión y conexión. Una invitación a hacer una pausa, compartir y dejarse atravesar por las distintas emociones y posibilidades que surgen cuando el arte se encuentra con las personas.
La actividad se llevará a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Popular Sarmiento, y las entradas ya se encuentran a la venta.
Valor de las entradas:
– Anticipadas: $12.000
– En puerta: $15.000
Para adquirir las entradas o solicitar más información, pueden comunicarse con:
Biblioteca Popular Sarmiento: 2926 54 1030
Adriana Schwindt: 2926 40 1708
Una propuesta para encontrarnos, compartir, disfrutar y vivir juntos una nueva experiencia de Coaching & Arte.
Sábado 12 de septiembre – 19 hs
Biblioteca Popular Sarmiento
Adriana Schwindt e Imanol Insúa
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