Emiliano Gardiner: Tradición, destreza y orgullo suarense

La destacada trayectoria de Emiliano Gardiner como jinete, su pasión por los caballos y su permanente representación de Coronel Suárez en escenarios nacionales e internacionales fueron reconocidas a través de una obra especialmente creada por el escultor suarense Rodolfo “Roppo” March. La destacada trayectoria de Emiliano Gardiner como jinete, su pasión por los caballos y su permanente representación de Coronel Suárez en escenarios nacionales e internacionales fueron reconocidas a través de una obra especialmente creada por el escultor suarense Rodolfo “Roppo” March.

A pedido del Intendente Ricardo Moccero, Marsch realizó una escultura que retrata a Gardiner junto a su caballo, reflejando esa conexión profunda entre el jinete y el animal: una relación atravesada por el respeto, la destreza, el esfuerzo y el amor por nuestras tradiciones.

El reconocimiento había sido pensado en el marco del último aniversario de Coronel Suárez, cuando Emiliano fue elegido para encabezar la apertura del tradicional desfile del 6 de agosto, que finalmente no pudo realizarse por cuestiones climáticas.

Por eso, Ricardo Moccero, junto al escultor Rodolfo Marsch y parte de su gabinete, hizo entrega de la obra a Emiliano Gardiner como homenaje a una trayectoria que enaltece nuestras raíces y lleva con orgullo el nombre de Coronel Suárez.

Con esta iniciativa, reafirmamos la decisión de poner en valor nuestras tradiciones, reconocer a quienes las representan y fortalecer ese sentimiento que nos une a nuestra historia y a nuestra tierra.