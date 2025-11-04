Producción textil suarense:💪 la empresa Karina Echt Home & Deco desembarcó en Coronel Suárez

El intendente Ricardo Moccero mantuvo una reunión con Lucas Mauas, titular de la empresa textil Karina Echt Home & Deco, que ya comenzó a producir en nuestra ciudad junto a la cooperativa local “Buenas Puntadas” y emprendedoras textiles de la ciudad, en el marco de un trabajo articulado con la Dirección de Producción del Municipio, encabezada por Fiorella Guarnieri.

👍Durante el encuentro, el jefe comunal reafirmó el acompañamiento del Gobierno Municipal a la empresa, con el propósito de generar más empleo local y fortalecer la industria textil suarense, destacando la importancia de que nuevas firmas confíen en el potencial productivo de Coronel Suárez.