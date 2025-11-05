Celebrar la vida con alegría y vitalidad: Felices 97 años Maria Montes de Oca

Quienes forman parte de la gran familia del Consejo de Personas Mayores celebraron con emoción los 97 años de María Montes de Oca de Ochoteco, una mujer que encarna la esencia y el espíritu de este espacio: fortaleza, alegría y ganas de vivir plenamente cada día.

👥El secretario de Gobierno Gastón Duarte, junto al director del área, Osvaldo Lezica, visitaron a María para acercarle el saludo especial del Intendente Ricardo Moccero, reconociendo en ella un verdadero ejemplo de vida, humildad, compañerismo y amistad.

👧María —quien forma parte del Consejo desde su fundación— representa los valores que inspiran el trabajo diario del área: promover la participación, la integración y el disfrute de nuestras personas mayores, acompañándolos para que sigan celebrando la vida con la misma energía y entusiasmo que María transmite a todos.