Pasó una nueva fecha del Torneo de Verano

Organizado por la dirección de Deportes del Municipio de Coronel Suárez se disputó durante los días martes y miércoles de esta semana una nueva fecha del Torneo de Verano: Copa “Automotores del Volga”.

➡️Los resultados:

📍Martes 18 de Febrero:

-Independiente 1 (Roth Cristian)/ Boca Juniors 2 (Suppes Nicolás, Vivas Luciano)

-San Martín (ST) 1 (Sieben Martín) El Progreso 3 (Werner Julián, Machain Lucas, Graff Sebastián)

📍Miércoles 19 de febrero:

-Deportivo Sarmiento 1 (Romano, Ramiro)/ Blanco y Negro 2 (Fuhr Tiago, Recofsky Mariano)

➡️Próxima fecha:

📍Domingo 23 de febrero:

-20.00hs Boca Juniors vs Blanco y Negro

-20.30hs Deportivo Sarmiento vs San Martín

📍Lunes 24 de febrero:

-20:00hs. El Progreso vs. Independiente