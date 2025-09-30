Este domingo 5 de octubre el Anfiteatro “Andrés Schwab” se llena de música, baile y tradición
➡️Desde las 16:30 hs disfrutá de:
🔹 16:30 hs – Ballet Folclórico “La Tranca”
🔹 17:30 hs – Show musical de Los Isidoreños
🔹 18:30 hs – Gran baile con Oro Negro
🔹 20:00 hs – Cierre a puro Hip Hop alternativo con Fondan
🙌Una propuesta de la Delegación Municipal y el Municipio para vivir las Kerb en familia y con amigos.
¡No te lo pierdas! Santa Trinidad te espera.
KERB DE PUEBLO SANTA TRINIDAD
