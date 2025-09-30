KERB DE PUEBLO SANTA TRINIDAD

Este domingo 5 de octubre el Anfiteatro “Andrés Schwab” se llena de música, baile y tradición

➡️Desde las 16:30 hs disfrutá de:

🔹 16:30 hs – Ballet Folclórico “La Tranca”

🔹 17:30 hs – Show musical de Los Isidoreños

🔹 18:30 hs – Gran baile con Oro Negro

🔹 20:00 hs – Cierre a puro Hip Hop alternativo con Fondan

🙌Una propuesta de la Delegación Municipal y el Municipio para vivir las Kerb en familia y con amigos.

¡No te lo pierdas! Santa Trinidad te espera.