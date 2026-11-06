El intendente Ricardo Moccero, junto al secretario de Obras Públicas, ingeniero Mario Abelardo, concretó la firma de tres contratos para avanzar en mejoras de infraestructura educativa y urbana.
Jardín de Infantes Nº 904: construcción de un nuevo salón comedor, a cargo de la empresa Peben SRL (Lambrecht).
Escuela Secundaria Nº 10: construcción de baños y colocación de cerramientos, a cargo de la empresa Ángel Schwab.
Ejecución de cordón cuneta en calle Maipú, entre Directorio y Coliqueo, a cargo de la empresa de Alberto Miño, en el marco del convenio vecino/municipio.
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