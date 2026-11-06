NUEVAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y URBANA

El intendente Ricardo Moccero, junto al secretario de Obras Públicas, ingeniero Mario Abelardo, concretó la firma de tres contratos para avanzar en mejoras de infraestructura educativa y urbana.

Jardín de Infantes Nº 904: construcción de un nuevo salón comedor, a cargo de la empresa Peben SRL (Lambrecht).

Escuela Secundaria Nº 10: construcción de baños y colocación de cerramientos, a cargo de la empresa Ángel Schwab.