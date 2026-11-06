El Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal de Coronel Suárez, junto a la ONG Más Vida en Vida, invita a toda la comunidad a participar de la última colecta de sangre del año.
En esta oportunidad, la convocatoria cobra especial importancia, ya que resulta fundamental fortalecer las reservas de sangre para garantizar la atención de quienes la necesitan.
Donar sangre es un gesto sencillo, solidario y de enorme valor. Cada donante puede marcar la diferencia y ayudar a salvar vidas.
Miércoles 18 de noviembre
De 7 a 11 hs.
Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal de Coronel Suárez.
Solicitá tu turno por WhatsApp al 2926 453827.
Donar sangre es donar vida.
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