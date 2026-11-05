DETIENEN A UN MENOR POR LA MUERTE DE UNA MUJER EN LA ZONA RURAL DE ZENTENA

En el marco de una investigación iniciada a raíz del hallazgo de una mujer sin vida en un camino vecinal, se logró establecer la autoría del hecho, que fue recaratulado como Homicidio, procediéndose a la aprehensión de un menor de edad. En el marco de una investigación iniciada a raíz del hallazgo de una mujer sin vida en un camino vecinal, se logró establecer la autoría del hecho, que fue recaratulado como Homicidio, procediéndose a la aprehensión de un menor de edad.

El procedimiento tuvo su origen el día 4 de noviembre de 2026, cuando personal del Comando de Prevención Rural (CPR) de Huanguelén constató, sobre el camino vecinal La Primavera, en inmediaciones del cruce con el camino La Jacinta, a unos 15 kilómetros de Huanguelén y 30 kilómetros de Coronel Suárez, la presencia de una mujer mayor de edad sin vida, quien presentaba lesiones visibles.

En un primer momento se iniciaron actuaciones para determinar las circunstancias del deceso, contemplándose distintas hipótesis. Sin embargo, a partir de las tareas investigativas desarrolladas, se logró establecer que la víctima habría mantenido una discusión con el ahora aprehendido, quien posteriormente le habría propinado un golpe en la cabeza con un elemento contundente, provocándole la muerte, para luego retirarse del lugar a bordo de una camioneta propiedad de la víctima.

Como resultado de las diligencias realizadas, se concretó la aprehensión del menor involucrado, en un procedimiento llevado adelante con la colaboración de personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) local.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, llevando adelante las pericias correspondientes para el avance de la investigación.

Las actuaciones judiciales continúan bajo la intervención de la autoridad judicial competente, con el objeto de esclarecer completamente las circunstancias del hecho.