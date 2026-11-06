¡El talento de nuestros músicos llega al Cine Teatro Italia! El jueves 19 de noviembre, los alumnos y ensambles de la Escuela Municipal de Música (EMMCoS) serán protagonistas de una noche especial, con música en vivo, diferentes estilos y sorpresas.
Alumnos de la Escuela Municipal de Música de Coronel Suárez compartirán parte del camino recorrido durante este año, junto a diferentes ensambles musicales.
Porque invertir en educación y arte es una prioridad para nuestra Gestión de Gobierno, la Escuela de Música, es un pilar fundamental de formación que permite que niños, jóvenes y adultos accedan al aprendizaje musical en igualdad de oportunidades, promoviendo el talento, la creatividad y el acceso a la cultura.
Agradecemos a la Asociación Italiana Luciano Manara por acompañar esta propuesta y facilitar el cine Teatro Italia para el encuentro.
Jueves 19 de noviembre
20:00 hs.
Cine Teatro Italia
Entrada libre y gratuita
¡Vení a disfrutar, acompañar a nuestros artistas y celebrar la música que crece en Coronel Suárez!
Porque invertir en educación musical es abrir oportunidades y hacer que la cultura llegue a todos.
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