Varias cuadrillas de Servicios Públicos trabajan en la limpieza, corte de pasto y acondicionamiento de distintos sectores del predio, mientras que Obras Públicas realiza tareas sobre el tendido eléctrico para mejorar la infraestructura del lugar.
Tras varios días de intensas lluvias, que dificultaron el mantenimiento habitual, se reforzaron los trabajos y las mejoras ya comienzan a notarse.
Escuchamos los reclamos de los vecinos y pedimos disculpas por las condiciones en que se encontraba el balneario durante el último fin de semana. Sabemos que todavía hay mucho por mejorar y estamos trabajando para dar respuestas.
El objetivo de la Gestión de Gobierno es mantener este espacio público en condiciones, no solo para la próxima temporada de verano, sino también para que las familias puedan disfrutarlo durante los fines de semana y feriados.
¡Cuidarlo es una responsabilidad compartida! Invitamos a los vecinos a colaborar con la limpieza y el cuidado de los fogones, baños, juegos infantiles y espacios de uso común.
Seguimos trabajando, escuchando y mejorando nuestros espacios públicos. Porque el Balneario Samuel Davies es de todos y entre todos debemos cuidarlo.
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