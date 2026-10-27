la 4ª etapa de CREUS! contempla la construcción de un nuevo espacio de buffet y cocina, pensado para compartir con el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica y fortalecer su carrera de Gastronomía.
¡Los resultados hablan por sí solos!
Más de 200 graduados.
Más de 500 jóvenes cursando estudios universitarios en nuestra ciudad.
CREUS es mucho más que un edificio: es una una oportunidad para cientos de familias y la posibilidad de que nuestros jóvenes estudien y construyan su futuro sin tener que irse de Suárez.
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