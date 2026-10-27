¡Llega Cine patín, la muestra de fin de año de la Escuela Municipal de Patín!

La Escuela Municipal de Patín invita a toda la comunidad a disfrutar de una noche llena de magia, música y emoción con su muestra de fin de año “Cine patín”. La Escuela Municipal de Patín invita a toda la comunidad a disfrutar de una noche llena de magia, música y emoción con su muestra de fin de año “Cine patín”.

Bajo la dirección de la profesora Luján Diel, los alumnos y alumnas recrearán distintas películas a través de coreografías sobre ruedas, demostrando todo lo aprendido durante el año.

La velada contará también con la participación de clubes invitados.

Sábado 14 de noviembre Polideportivo Municipal Apertura de puertas: 19:00 hs. Inicio del espectáculo: 20:00 hs. Habrá servicio de cantina.