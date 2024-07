LOS CHICOS TUVIERON ACCIÓN EN BAHÍA BLANCA

Representantes de las escuelitas de Blanco y Negro e Independiente jugaron para la Asociación Suarense de Bochas en el marco del zonal de una nueva edición del Arrimemos al chico, proyecto que lleva en marcha la Federación de bochas de la provincia de Buenos Aires desde hace unos años. Participaron del mismo 5 equipos Sub 12, Bahía Blanca A, B y C y Coronel Suárez A y B.

Para Coronel Suárez A lo hicieron Gennaro Santarossa y Máximo Ordóñez con Lorena Hernández como DT y para Coronel Suárez B Simón Dejan y Juan Gunter con Pablo Santarossa como DT.

Los partidos se jugaron en las canchas de Almafuerte y 9 de Julio y los resultados que obtuvieron nuestros jugadores a continuación:

1ra Fecha:

Coronel Suárez A 12 – Bahía Blanca A 0

Libre: Coronel Suárez B

2da. fecha:

Bahía Blanca C 2 – Coronel Suárez A 12

Coronel Suarez B 12 – Bahía Blanca A 6

3ra. Fecha:

Coronel Suarez B 7 – Bahía Blanca C 12

Coronel Suarez A 12 – Bahía Blanca B 4

4ta fecha:

Coronel Suarez B 7 – Bahía Blanca B 12

Libre: Coronel Suárez A

5ta fecha:

Coronel Suarez A 12 – Coronel Suarez B 1

????El equipo A finalizó invicto y es importante destacar que los 2 equipos estarán representando a la Asociación Suarense en Mar del plata los días 7 y 8 de diciembre en el encuentro final en Mar del Plata.

????????Nuestros representantes agradecen y destacan la atención brindada por parte de la Asociación Bahiense de Bochas tanto en el desayuno como en el posterior almuerzo.