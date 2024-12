La última de la Liguilla, a las 17:00

Una hora más tarde que hasta el presente comenzarán el domingo los partidos de Primera masculino. Además hubo definición sobre las finales anuales de Reserva, las semifinales de Primera femenino y también de las del Torneo Final de divisiones inferiores.

La quinta y última fecha de la Liguilla, correspondiente al torneo Clausura de Primera división masculina, se jugará el próximo domingo en el nuevo horario de las 17:00, de acuerdo a lo resuelto este lunes, en la reunión semanal del consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

La programación de cierre del reducido es casi un hecho que tendrá un adelanto el sábado a las 20:00 horas, Deportivo Sarmiento vs. Tiro Federal de Puan en el Parque “Juan Emilio Bove”, dado que no tiene incidencia en la definición del primer puesto del grupo.

Los partidos a jugarse son los siguientes:

Zona “1”: Deportivo Sarmiento vs. Tiro Federal de Puan; Club Sarmiento vs. Peñarol de Pigüé e Independiente de Rivera vs. Boca Juniors.

Zona “2”: Deportivo Argentino vs. Deportivo Rivera; El Progreso vs. Automoto y Empleados de Comercio vs. Atlético Huanguelén.

Finales anuales de Reserva

Las finales anuales de división Reserva entre San Martín de Carhué (ganador del Apertura) y Atlético Huanguelén (vencedor del Clausura) se desarrollarán los días jueves 26 de diciembre y jueves 2 de enero, en ambos casos a partir de las 21:00, de acuerdo a lo resuelto por los dos clubes involucrados.

Según un sorteo que se realizó en la sesión liguista de este lunes, el partido de ida se disputará en el estadio “Carlos ‘Cholo’ Laspiur” del santo carhuense y la revancha en el estadio “Juan Eduardo Christiani” del albiverde.

El reglamento establece que en caso de igualdad de puntos (un triunfo de cada uno o dos empates) el título se resuelve por penales.

Semifinales de Primera femenino

Por otra parte, las semifinales del torneo Clausura de Primera división femenina se jugarán el próximo domingo en la ciudad de Pigüé, en virtud de la mejor ubicación de los locales.

Deportivo Argentino (1°) vs. Empleados de Comercio (4°) irá en el estadio “Walter Alric” a partir de las 14:00 horas, en tanto Club Sarmiento (2°) vs. Independiente de San José (3°) desde las 15:00 horas.

Cruces semifinales de inferiores

En la ciudad de Pigüé se cumplirán el próximo sábado, a partir de las 13:00, los cotejos semifinales del Torneo Final de divisiones inferiores.

En la cancha de Deportivo Argentino confrontarán Club Sarmiento vs. Deportivo Rivera en 7ª; Atlético Huanguelén vs. Independiente de San José en 6ª y Racing Club vs. Deportivo Sarmiento en 5ª.

En la cancha de Club Sarmiento se enfrentarán Deportivo Argentino vs. Empleados de Comercio en 7ª; Automoto vs. Blanco y Negro en 6ª y Automoto vs. San Martín de Santa Trinidad en 5ª.

Resta definir en cuál de esos dos campos de juego irán los cruces de 8ª, dado que todavía falta definir el último clasificado, cosa que ocurrirá el miércoles cuando confronten Peñarol de Pigüé y Racing Club.

Una vez que se sepa el ganador y cómo quedarán armadas las semifinales, el consejo directivo liguista resolverá el orden de los partidos y los horarios respectivos.

Cabe señalar que no prosperó una propuesta de Club Sarmiento, que pretendía adelantar para este miércoles las semifinales de 5ª, 7ª y 6ª para ponerle punto final al certamen el próximo sábado.