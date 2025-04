LA TERCERA FECHA SE JUEGA EL DOMINGO Y CON NUEVOS HORARIOS

En la reunión que llevó a cabo este lunes, en la sede de Las Heras 1.062, el consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez que preside Ernesto Manuel Palenzona reprogramó para el próximo domingo la tercera fecha del torneo Apertura superior suspendida por la lluvia.

De esta manera quedó descartada la posibilidad de jugar este miércoles, feriado nacional, dado que no hubo mayoría (9 clubes votaron por esa posibilidad y otros 9 adujeron que no podían hacerlo por diferentes motivos). Tampoco estaba garantizada la cantidad de árbitros ni el servicio adicional de policía.

La programación se desarrollará con nuevos horarios, dado que se dispuso adelantar sesenta minutos el comienzo de los partidos, de acuerdo a este detalle: Primera femenino a las 11:00, Reserva a las 13:00 y Primera masculino a las 15:00.

Es dable recordar el programa del tercer capítulo:

Zona “A”: San Martín (C) vs. Atlético Huanguelén; Club Sarmiento vs. Peñarol (Pigüé) y Tiro Federal (Puan) vs. Racing Club. Libre: Puan F. Club.