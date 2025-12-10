Juraron los concejales electos y hay nueva conformación del Concejo Deliberante

Prestaron juramento cuatro ediles del Movimiento para la Victoria: Carlos Rudy, Magdalena Graff, Rodrigo Loos y Pablo Ordoñez; dos representantes de La Libertad Avanza, Walter Rollheiser y Romina Gaspé; y dos concejales por el espacio Nuevos Aires, Ricardo Salvi y Marcela Colman.

🧍‍♂️En un recinto colmado de público, la sesión fue presidida inicialmente por el concejal de mayor edad, Carlos Rudy, quien tomó juramento al resto de los concejales electos. Posteriormente, se procedió a la elección de las autoridades del cuerpo deliberativo.

✍️Tras la votación, el Concejo Deliberante quedó conformado con Andrea Acosta como presidenta; Miguel Desch como vicepresidente primero; Elisabeth Minnig como vicepresidenta segunda; Magdalena Graff en el cargo de secretaria legislativa y Rodrigo Loos como prosecretario legislativo.