Ahora sí! Es oficial y nos pone felices compartir esta noticia: recibimos la donación de terrenos en @jardinespillahuinco. 💪🏾❤️
Después de mucho trabajo logramos concretar un paso más hacia nuestro propio ” nido”.
Gracias a jardines de pillahunico, a Alejandro Lucarelli a arquitectas que colaboran con nuestro proyecto y a toda la comunidad del junquero y de la comarca que trabaja mucho para acompañarnos en hacer esta escuela amorosa y poderosa.
Destacados
EL JUNQUERO RECIBIÓ LA DONACIÓN DE TERRENOS
