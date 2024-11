JUEGOS BONAERENSES/JUVENILES: MEDALLA DE ORO PARA LA DUPLA DE PADEL SUB 14

Durante la jornada de este sábado los deportistas juveniles Tomas Echeverría y Javier Romero obtuvieron Medalla de Oro en Pádel Masculino sub 14 luego de ganar 6-1; 6-2 a Florencio Varela.

Miguel Graff en Bonaerenses en Carrera completo el circuito, se esperan los resultados.

✨Medallero de la delegación suarense*

🔸Oro en Pádel Masculino sub 14.

Tomas Echeverría y JavierRomero

🔸Oro en Natación PCD. Támara Appelhanz

🔸Plata en Natación PCD. Tatiana Gómez.

🔸Plata en Lucha. Nahiara Barragan.

🔸Bronce en Robótica: Benjamín Arias, Braian Lobos, Bruno Klein, Bruno Maldonado, Dario Lindner (DT).

🔸Bronce en Atletismo PCD Pedro Heguy

🔸Bronce en Básquet 3×3 masculino sub 16. Martín Gallardo, Lucio Zalacain, Adrian Ferreyra, Mateo Rincon, Ignacio Peña (DT).

🔸Bronce en Natación sub 18. Agustín Quiroga.