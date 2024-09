Juegos Bonaerenses 2024 Regional Bahía Blanca

Deportes: Suárez se suman seis nuevos equipos a la final provincial en Mar del Plata

⚽En las disciplinas de vóley, básquet y futsal.

Con gran desempeño en la competencia regional que se realizó en Bahía Blanca, la delegación de deportistas de Coronel Suárez en las disciplinas: voley libre Sub 15 masculino y femenino; vóley Sub 17 masculino y femenino; básquet Sub 17 escolar masculino; futsal sub 15 libre (Huanguelén) pasaron a la final provincial de los Juegos Bonaerenses 2024 a disputarse en la ciudad de Mar del Plata.

La dirección de Deportes felicita y agradece a la delegación de deportistas por su excelente desempeño y comportamiento en la competencia regional.