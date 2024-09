¡Evitá el Veraz! Regularizá tus tasas municipales

El Municipio firmó un convenio con la compañía de informes comerciales Veraz para incorporar a contribuyentes deudores de tasas municipales que no respondieron a las intimaciones para saldarlas. ‼️Veraz procederá a enviar intimaciones a los contribuyentes de su deuda por diferentes tasas (Vial, ABL, Agua, Vivienda, entre otros) realizado por el Municipio.

Te ofrecemos ofrece planes de pago flexibles para que te pongas al día con tus tasas y evites procesos legales y embargos. ¡Con tus tasas al día, garantizamos servicios esenciales y salud para todos!

➡️Se podrá consultar un plan de pago en las oficinas de Recaudación del Municipio o a través de los teléfonos: 429274-429226; WhatsApp 2926-412599 o al mail: recauda@coronelsuarez.gob.ar

Tras la emergencia hospitalaria declarada por el Ejecutivo Municipal informamos que se iniciarán las acciones de cobranza de deudas municipales pendientes que posean los contribuyentes como forma de sostener el sistema de salud.

❕Es importante aclarar, que los deudores que no regularicen su situación, pasarán a instancia judicial y serán incluidos en el VERAZ.

✋Mantener al día el pago de las tasas municipales es fundamental para garantizar y mejorar los servicios que recibimos a diario: alumbrado público, recolección de residuos, tasas sanitarias, salud solidaria, servicios esenciales y el normal funcionamiento del servicio de salud del distrito, entre otros.

No esperes más. Evitá el Veraz y acercate al Municipio para regularizar tu situación. Tu compromiso hace la diferencia.

