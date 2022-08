Juegos BA 2022/Deportes:🏀🎾 ⚽Continúa la etapa regional

– Sub 18 femenino. La Escuela Agropecuaria pasó a Mar del Plata l jugar la final contra Saavedra y ganar 25-5; 25-17.

– -Sub 15 femenino. El Colegio FASTA San José jugó la semi contra Adolfo Alsina y perdió 7-25; 8-25.

– -Sub 13 femenino. El Colegio Nacional enfrentó a Puan ganando 25-8; 25-17, su pase a Mar del Plata

– Masculino sub 17 (Escuela Técnica) perdió la semi final ante Guaminí.

– Masculino sub 15 (Parroquial de Pueblo San José) perdió ante Tornquist

– Masculino sub 13 (Colegio Nacional) ganó la final a Garre.

– Sub 18 Masculino perdió en semi ante Puan 17-21; 21-19; 12-15.

– Sub 14 Masculino perdió la final ante Puan 21-11; 10-21; 13-15.

– Sub 18 femenino perdió en cuartos. (Frank-Pierolivo)

– Sub 16 femenino perdió en semi. (Gaggioli-Frank).

– Sub 14 femenino ganó la final a Tornquist. (Anrique-Steffen)

– Sub 18 Ertle Facundo. Salto en Largo.

– Sub 14 Rodríguez Thiago 150mts.

– Sub 16 Vallas Graff Miguel 295.

– Masculino Sub 18, pasó a Mar del Plata sin competencia regional.

– Femenino Sub 18 (Equipo Boca Juniors), le ganó la final a Saavedra 7 a 0.

– Femenino Sub 16 (Equipo Atlético Huanguelén). Ganó la final a Saavedra 4 a 0.

– Femenino Sub 14 (Equipo de Blanco y Negro). Ganó la final a Tornquist 5 a 0.-

GIMNASIA ARTISTICA –etapa local-

– Sub 12 y sub 18 del CEF y sub 15 de Atlético Huanguelén pasaron todos a la etapa regional.

La semana entrante las actividades continúan con el siguiente cronograma:

– Martes 16 de agosto, Fútbol Tenis en Henderson

– Miércoles 17, Básquet 3×3 Femenino en Henderson y Básquet 3×3 Masculino en General La Madrid.

– Viernes 19, Atletismo Femenino en Pigüé.