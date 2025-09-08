INFRACCIÓN A LA LEY SANITARIA EN CARNICERÍA DE CNEL. SUÁREZ

En el marco de la O.S. 37/25 Ampliación 8, personal del C.P.R. Coronel Suárez llevó a cabo una inspección sanitaria en una carnicería de la localidad, denominada “Tiendas de Carne”, ubicada en Av. San Martín N.º 441.

🔍 Resultado del procedimiento: Durante la inspección se constató la presencia de 164 kilogramos de carne vacuna sin sello sanitario ni remito de compra, infringiendo las normativas de trazabilidad exigidas para el rubro. Ante ello, se solicitó la intervención de Bromatología municipal, que avaló lo constatado.

🧾 Se procedió al:

Secuestro de la totalidad de la carne

Desnaturalización de la mercadería

Secuestro de teléfono celular del responsable, por razones de urgencia e interés en la causa

📌 La U.F.I.J. N.º 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca avaló el accionar policial y ordenó la formación de actuaciones bajo la carátula “Infracción al Artículo 206 del Código Penal”, notificándose al responsable conforme a los artículos 1 y 60 del C.P.P.

👮‍♂️ Accionar enmarcado en la labor preventiva y de control sanitario que lleva adelante esta Policía Rural para preservar la salud pública y la sanidad alimentaria.