Inauguración de “La Casa Azul de la Abuela Victoria

La inauguración se realizará el próximo sábado 28 de febrero a las 18:30 horas, en el marco de las actividades de la Strudel Fest, sumando una propuesta cultural que promete enriquecer el distrito y ofrecer un ámbito único para compartir momentos memorables.En la esquina donde el tiempo parece detenerse —Montevideo y Los Pozos, en Pueblo Santa Trinidad— abrirá sus puertas un espacio destinado a convertirse en refugio de memorias, arte y encuentros: “La casa Azul de la Abuela Victoria”.

No será simplemente una casa restaurada, sino un espacio donde los detalles dialogan con la historia y cada rincón susurra relatos del pasado. Entre paredes cargadas de memoria y objetos que conservan huellas familiares, los visitantes podrán saborear exquisitos tés y cafés acompañados de finas tortas, mientras la lectura, el arte y la conversación se entrelazarán en una experiencia íntima y evocadora.

El proyecto, concebido por Roberto Aliberti en la querida casa de su abuela Victoria, rescatará la esencia de lo cotidiano para transformarlo en un espacio cultural vivo: un lugar donde la literatura encuentre su mesa, el arte su pared y las historias su voz.

Y si de historias se trata, la misma manzana donde latirá “La casa azul de la abuela Victoria” fue escenario del antiguo horno de ladrillos de la familia De Bernardi, en Pueblo Santa Trinidad. Allí, entre fuego y esfuerzo, se forjaron ladrillos que no solo levantaron paredes, sino que se transformaron en cimientos de Coronel Suárez y de los Pueblos Alemanes. Cada pieza moldeada fue fruto del trabajo y la perseverancia de generaciones que construyeron identidad y comunidad.

“La casa azul de la abuela Victoria” nace así como un nuevo punto de encuentro, donde el aroma del café se mezcla con la memoria, donde el pasado dialoga con el presente y donde cada visita invita a descubrir que la historia —como el buen té— se disfruta mejor cuando se comparte.