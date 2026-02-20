Encuentro Final de Guitarristas – Compartiendo Sonido y Experiencias

Este lunes –*23 de febrero*– a las 18 en el patio de la Escuela de Música de Coronel Suárez (Lamadrid 120) viviremos el cierre de un ciclo de encuentros/talleres que, durante enero y febrero, reunió a guitarristas para explorar a fondo el sonido de la guitarra.

Bajo la coordinación del profesor Juan Gonella, cada jornada fue un espacio de intercambio y aprendizaje donde se trabajó sobre equipos, amplificadores, pedales y las múltiples posibilidades que existen para construir un sonido propio.

En este último encuentro se sumarán guitarristas de Coronel Suárez, que compartirán sus experiencias, recorridos musicales y la búsqueda personal detrás de cada elección sonora.

Una invitación abierta a seguir aprendiendo, escuchando y disfrutando de la música en comunidad.