Honrando la memoria del maestro Albino Lang: Un legado de música y pasión*

Coronel Suárez despide con profunda tristeza a uno de sus hijos pródigos, el maestro Albino Lang, figura emblemática de la música local, regional y nacional. Su partida deja un vacío irreparable en el corazón de la comunidad, pero a la vez un legado invaluable de talento, pasión y dedicación a la música. Gracias Maestro por tanto talento !!

El Intendente Municipal Ricardo Moccero junto a su Gabinete lamentan el fallecimiento del querido Albino Lang, abrazando a sus hijos, nietos, familiares y amigos que extrañarán su presencia, pudiendo, sin embargo, recordarlo por siempre a través de su música.

Albino Lang no sólo fue un músico excepcional, sino también un maestro que supo transmitir su amor por el arte a las nuevas generaciones.

A lo largo de su extensa trayectoria, formó a cientos de jóvenes que hoy en día son reconocidos músicos en su propio derecho.

Maestro de nuestra Escuela Municipal de Música, transitó largas jornadas de estudio, con dedicación y compromiso en la enseñanza de la música.

Su virtuosismo con el bandoneón fue legendario, y su estilo único, sensible y personal lo convirtió en un referente obligado de la música ciudadana.

Pero más allá de su talento musical, Albino Lang fue un ser humano excepcional, lleno de calidez, sencillez y humildad.

Su partida nos deja un profundo dolor, pero también nos llena de gratitud por haber tenido la oportunidad de conocerlo y disfrutar de su música.

Recibió durante el 2023, por parte de la Gestión de Gobierno Municipal, un digno homenaje en el marco de la distinción al “Músico Suarense” donde artistas y músicos, muchos de ellos formados por el maestro, le agradecieron por semejante entrega con la música, dedicando gran parte de su vida a enriquecer la cultura de Coronel Suárez.

“Gracias por una noche inolvidable y maravillosa, nuestros músicos suarenses son un lujo, gracias a todos los que participaron de esta noche, me hicieron muy feliz; no tengo palabras para agradecer” afirmó esa noche en donde el pueblo de Coronel Suárez le rindió homenaje,

Descanse en paz, maestro Albino Lang. Su música y su recuerdo vivirán por siempre en nuestros corazones.

*

Coronel Suárez despide con profunda tristeza a uno de sus hijos pródigos, el maestro Albino Lang, figura emblemática de la música local, regional y nacional. Su partida deja un vacío irreparable en el corazón de la comunidad, pero a la vez un legado invaluable de talento, pasión y dedicación a la música. Gracias Maestro por tanto talento !!

El Intendente Municipal Ricardo Moccero junto a su Gabinete lamentan el fallecimiento del querido Albino Lang, abrazando a sus hijos, nietos, familiares y amigos que extrañarán su presencia, pudiendo, sin embargo, recordarlo por siempre a través de su música.

Albino Lang no sólo fue un músico excepcional, sino también un maestro que supo transmitir su amor por el arte a las nuevas generaciones.

A lo largo de su extensa trayectoria, formó a cientos de jóvenes que hoy en día son reconocidos músicos en su propio derecho.

Maestro de nuestra Escuela Municipal de Música, transitó largas jornadas de estudio, con dedicación y compromiso en la enseñanza de la música.

Su virtuosismo con el bandoneón fue legendario, y su estilo único, sensible y personal lo convirtió en un referente obligado de la música ciudadana.

Pero más allá de su talento musical, Albino Lang fue un ser humano excepcional, lleno de calidez, sencillez y humildad.

Su partida nos deja un profundo dolor, pero también nos llena de gratitud por haber tenido la oportunidad de conocerlo y disfrutar de su música.

Recibió durante el 2023, por parte de la Gestión de Gobierno Municipal, un digno homenaje en el marco de la distinción al “Músico Suarense” donde artistas y músicos, muchos de ellos formados por el maestro, le agradecieron por semejante entrega con la música, dedicando gran parte de su vida a enriquecer la cultura de Coronel Suárez.

“Gracias por una noche inolvidable y maravillosa, nuestros músicos suarenses son un lujo, gracias a todos los que participaron de esta noche, me hicieron muy feliz; no tengo palabras para agradecer” afirmó esa noche en donde el pueblo de Coronel Suárez le rindió homenaje,

Descanse en paz, maestro Albino Lang. Su música y su recuerdo vivirán por siempre en nuestros corazones.