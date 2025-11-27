Viernes 28 de noviembre
Desde las 19:00 hs
Centro de Jubilados Villa Belgrano
El Consejo de Personas Mayores invita a compartir una hermosa tarde-noche de celebración con motivo del cierre de los talleres 2025, donde se realizará la entrega de certificados a todos los asistentes que formaron parte de las actividades de este año.
¡Ademas gran cierre a todo baile y servicio de cantina durante toda la jornada!.
