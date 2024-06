Equinoterapia “Riendas Libres” en búsqueda de nuevos voluntarios

Equinoterapia “Riendas Libres” se encuentra en la búsqueda de nuevos colaboradores que permitan una renovación del grupo de trabajo. En tal sentido, Patricia Ruffa explicó a Suárez al Día “hace muchos años que venimos más o menos siendo lo mismos. Hay años en que se suma gente, pero después es difícil mantener en el tiempo a la gente, porque, por cuestiones personales o por cuestiones laborales se va complicando. En ese sentido hemos hecho esta apertura, este llamado, porque sabemos que a veces hay gente que por ahí tiene ganas de participar de alguna actividad, de colaborar y esta es una oportunidad de que se puedan acercar a brindar un ratito de su tiempo libre en beneficio de esta actividad que es tan importante para los chicos y para los grandes también”.

“Nosotros durante estos años hemos estado buscando profesionales pero en Suárez no hemos tenido mucho eco porque los profesionales, entre todos los turnos que tienen dados, en que están en escuelas, en centros interdisciplinarios, que tienen sus familias, por ahí se complica. Sería genial que se puedan acercar profesionales como psicopedagogas, terapistas ocupacionales y quinesiólogos, sería ideal que tuviéramos un equipo interdisciplinario y que pudiéramos estar trabajando. Pero, lamentablemente, tenemos estancado el proyecto de ley y la ley no sale, entonces las obras sociales no nos cubren la terapia. Es decir que todo lo que se realiza es ad honorem porque la poca plata que hay es para poder mantener la institución, para mantener los caballos, para mantener el lugar, para mantener todos los seguros, porque todas las personas que ingresan a la pista necesitan tener un seguro y eso lo cubre la institución”.

“Si bien los chicos concurren cada uno a su centro interdisciplinario y tienen sus profesionales, y los profesionales siempre se mantienen en contacto con nosotros o están predispuestos ante cualquier duda nuestra o de los papás, a veces se hace difícil que puedan concurrir al predio. Entonces, ante esta necesidad, comenzamos a buscar voluntarios que por ahí algunos tienen conocimiento de caballos, otros no, algunos han trabajado con niños, otros nunca han trabajado con niños, pero bueno, las puertas están abiertas, nosotros vamos a recibir a todos, quienes estamos, estamos dispuestos a enseñarles, a mostrarles qué hacer y a que puedan colaborar y darnos una mano, que nos va a venir bárbaro”.

Los interesados pueden comunicarse con Patricia Ruffa al 2926458264