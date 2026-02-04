El Intendente Ricardo Moccero recibió a representantes de la empresa NEC para avanzar en tecnología aplicada a la seguridad

El Jefe Comunal Ricardo Moccero, recibió en la mañana de este miércoles 4 de febrero a representantes de la empresa NEC -empresa líder mundial en soluciones tecnológicas avanzadas para seguridad pública-; en un encuentro que tuvo como eje el fortalecimiento del sistema de monitoreo y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para el distrito.

👤La reunión se llevó a cabo con la presencia del secretario de Gobierno y Seguridad, Gastón Duarte; la secretaria Privada, Inés Freyssinet; y, en representación del Jefe de Gabinete, Eduardo Segui.

📈Durante el encuentro, los representantes de la empresa destacaron el crecimiento que viene registrando Coronel Suárez y expresaron su interés en acompañar ese desarrollo a través de soluciones tecnológicas innovadoras.

📌El objetivo principal fue avanzar en la actualización del sistema de monitoreo municipal y analizar la posibilidad de incorporar inteligencia artificial, radares de control de velocidad para el tránsito y otras herramientas que permitan optimizar la prevención y la seguridad en todo el distrito.