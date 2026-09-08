En el marco de la 107° Expo Rural Suarense, te invitamos a participar de la Jornada Técnica, una propuesta para aprender, compartir experiencias y conocer nuevas herramientas para el presente y el futuro del sector agropecuario.
8 de octubre de 2026
Sociedad Rural del Partido de Coronel Suárez
Una jornada con charlas sobre bienestar animal, ganadería regenerativa, oferta forrajera y comercialización de hacienda y carne.
8:30 hs. Acreditación
9:00 hs. “Buenas prácticas de aplicación de productos veterinarios y manejo de hacienda y bienestar animal”
10:15 hs. “Ganadería regenerativa”
11:00 hs. “Oferta forrajera”
11:15 hs. “Comercialización de hacienda y carne”
Además, una charla especial:
14:00 hs. “Sembrando semillas de Patria”, junto a Veteranos de Malvinas.
Nos volvemos a encontrar en la Rural.
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