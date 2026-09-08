Desde el 2 y hasta el 9 de septiembre se desarrolla una nueva edición del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires, que tiene su sede principal en La Plata y llega a más de 100 pantallas distribuidas en más de 60 municipios bonaerenses. Coronel Suárez es una de las subsedes, con una programación de acceso libre y gratuito en la sala Bicentenario del Mercado Municipal de las Artes.