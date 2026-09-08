Desde el 2 y hasta el 9 de septiembre se desarrolla una nueva edición del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires, que tiene su sede principal en La Plata y llega a más de 100 pantallas distribuidas en más de 60 municipios bonaerenses. Coronel Suárez es una de las subsedes, con una programación de acceso libre y gratuito en la sala Bicentenario del Mercado Municipal de las Artes.
La propuesta permite al público suarense disfrutar de distintas producciones cinematográficas, entre ellas clásicos del cine nacional y realizaciones contemporáneas.
Mañana miércoles 9 de septiembre, a las 20, se proyectará “La Virgen de la Tosquera”, dirigida por Laura Casabé, cerrando de esta manera la cartelera prevista en Coronel Suárez.
La Función es con entrada libre y gratuita, ofreciendo una nueva oportunidad para acercarse al cine nacional y disfrutar de una propuesta cultural abierta a toda la comunidad.
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