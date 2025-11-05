Con motivo de jugarse el “Superclasico” a la misma hora, los clubes de la Liga Regioal de Futbol modificaron los horarios.
Reserva y Primera masculino
Zona “A”
Sábado
Peñarol (P) vs. Independiente (SJ) 18:45 y 20:45 horas
Domingo
El Progreso vs. San Martín (ST) 12:00 y 14:00 horas
San Martín (C) vs. Club Sarmiento 12:00 y 14:00 horas
Libre: Racing Club
Zona “B”
Peñarol (Guaminí) vs. Tiro Federal (P) 12:00 y 14:00 horas
Puan F. Club vs. A. Huanguelén 11:00 y 13:00 horas
Blanco y Negro vs. E. de Comercio 14:00 y 16:00 horas. (Horario normal).
Libre: Deportivo Sarmiento
Zona “C”
Unión (T) vs. Deportivo Argentino 12:00 y 14:00 horas
Unión Pigüé vs. Boca Juniors 11:00 y 13:00 horas
Deportivo Rivera vs. Automoto 14:00 y 16:00 horas. ( Horario normal)
Libre: Independiente (Rivera)
Primera division femenina.
Zona “A”:
Racing Club vs. Boca Juniors 11:30 horas
Peñarol de Pigüé vs. Independiente (SJ) sábado 17:00 horas
El Progreso vs. San Martín (ST) 10:00 horas
San Martín (C) vs. Club Sarmiento 10:00 horas
Zona “B”
Automoto vs. Deportivo Sarmiento 11:00 horas
Peñarol (Guaminí) vs. Deportivo Argentino 10:00 horas
Blanco y Negro vs. Empleados de Comercio 12:00 horas
Libre: Puan F. Club.
