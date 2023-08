Deslumbrante encuentro coral en la Parroquia “Nuestra Señora del Carmen”

El Coro Municipal de Mayores “Héctor David Long”, dirigido por la profesora Blanca Long y el Coro “Las Voces del Lucero” de la localidad de Huanguelén a cargo del maestro Marcos Guido, se presentaron en la noche del domingo, en la Parroquia “Nuestra Señora del Carmen”.

➡️El concierto constó de dos partes, en la primera el Coro “Héctor David Long” deslumbró a los presentes con Chacarera de las piedras (Atahualpa Yupanqui), Por donde el viento canta (Oscar Alem), El Pintao (Adolfo Avalos), Asimbonanga (Trad. Zulu, Africa), Libertango (Astor Piazzolla), Swing Low Sweet Chariot (Negro Spiritual), You Raise me up (Balada), The Lord´s Prayer Albert (Albert Malotte).

????En la segunda parte, fue el turno del Coro “Las voces del Lucero” de Huanguelén con Songoro cosongo (Nicolas Guillen – Eliseo Grenet), Por unos puertos arriba (Juan del Enzina), A que florezca mi pueblo (Rafael Paeta), Maestras de Jujuy (Gieco y Gurevich), Signore Delle Cime (Giuseppe de Marzi), Candombe de mucho palo (Jorge Do Prado-Gina Alvarado), Cuando nada te debía (Chazarreta – Liliana Cangiano), Te quiero (Benedetti-Cangiano).

☺️En el cierre, ambos coros interpretaron el Himno a la Alegría de la novena sinfonía “Coral” de Beethoven.