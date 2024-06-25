La semana pasada se desarrolló en las localidades de Coronel Suárez y Huanguelén la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2024.
Quienes representarán al distrito en la etapa regional el próximo 23 de agosto en Puan, son:
ARTE CIRCENSE – JUVENILES ÚNICA: SANTERRE UMA – BLANC LUCÍA
COCINA – PLATO PRINCIPAL – AD MAYOR: LEONHARDT NORMA
COCINA – POSTRE – AD MAYOR: PEILMANN, LIDIA
COCINA – PLATO PRINCIPAL– SUB 18: ALDAREZ SOL
COCINA – POSTRE – AD. MAY: LIDIA PEILMANN
COCINA – POSTRE — SUB 18: LEFEVRE, CANDELA
CONJUNTO CUMBIA – JUV: VILLAR, CONRADO – RAMIREZ, NICOLAS- WALKER, FRANCISCA – TADDEI, SOFÍA- DOMINGUEZ SCHINKE, M. VICTORIA
LITERATURA – CUENTO – AD MAYOR: ROSSETTI, BLANCA
LITERATURA – CUENTO – JUV SUB 15: SCHWAB PAULINA
LITERATURA – CUENTO – JUV SUB 18: HEINTZ, GUADALUPE
LITERATURA – POESÍA AD MAYOR: NIEVAS, NORMA A.
LITERATURA – POESÍA – JUV SUB 15: PASQUINI, ALVARO URIEL
LITERATURA – POESÍA – JUV SUB 18: CARRIZO, CLARA
DANZA FOLKLORICA AD MAY: CINGOLANI – GIMENEZ
DANZA FOLKLORICA PCD: PARDO, MARÍA – PIHN, GIANCARLO
ARTES PLÁSTICAS – DIBUJO – AD MAY: TESEI, ALICIA
ARTES PLÁSTICAS – DIBUJO PCD: GONZALEZ, DANIEL ANTONIO
ARTES PLÁSTICAS – PINTURA – AD MAY: SCHAB, ZULEMA
ARTES PLÁSTICAS – PINTURA – PCD: PAILMANN, SANDRA M.
A. PLAST – OBJETO TRIDIMENSIONAL – AD MAYOR: MORGADO, MARÍA ALBERTINA
ARTES PLÁSTICAS – MURAL – JUV ÚNICA: ALDAREZ, SOL – LEFEVRE, CANDELA
FOTOGRAFIA – AD MAYOR: NIEVES, LILIANA B.
FOTOGRAFIA – JUV UNICA: FERREYRA, VALENTINA
FOTOGRAFIA – PCD: PIHN, GIANCARLO
FREESTYLE RAP – SUB 15: PALEO CAMILO
MALAMBO – SUB 15: PARRONDO ULISES
MALAMBO – PCD: CABRERA, FRANCO
SOLISTA VOCAL – JUVENIL SUB 15: GUEDE, BERNARDO
SOLISTA VOCAL – AD MAYOR: ALMEIDA, OMAR
STAND UP – JUVENILES ÚNICA: LARUMBE VEGA, UMA JUANA
TEATRO – AD MAYOR: ZUBELDÍA, GLADYS – GENTILI MÓNICA- GARAY, RUBEN
VIDEOMINUTO – JUVENILES ÚNICA: PATERNOSTRO PIZZANO, EMMA
Cultura: Ganadores de la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2024
La semana pasada se desarrolló en las localidades de Coronel Suárez y Huanguelén la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2024.
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