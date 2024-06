Cultura: Ganadores de la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2024

La semana pasada se desarrolló en las localidades de Coronel Suárez y Huanguelén la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2024.

Quienes representarán al distrito en la etapa regional el próximo 23 de agosto en Puan, son:

ARTE CIRCENSE – JUVENILES ÚNICA: SANTERRE UMA – BLANC LUCÍA

COCINA – PLATO PRINCIPAL – AD MAYOR: LEONHARDT NORMA

COCINA – POSTRE – AD MAYOR: PEILMANN, LIDIA

COCINA – PLATO PRINCIPAL– SUB 18: ALDAREZ SOL

COCINA – POSTRE – AD. MAY: LIDIA PEILMANN

COCINA – POSTRE — SUB 18: LEFEVRE, CANDELA

CONJUNTO CUMBIA – JUV: VILLAR, CONRADO – RAMIREZ, NICOLAS- WALKER, FRANCISCA – TADDEI, SOFÍA- DOMINGUEZ SCHINKE, M. VICTORIA

LITERATURA – CUENTO – AD MAYOR: ROSSETTI, BLANCA

LITERATURA – CUENTO – JUV SUB 15: SCHWAB PAULINA

LITERATURA – CUENTO – JUV SUB 18: HEINTZ, GUADALUPE

LITERATURA – POESÍA AD MAYOR: NIEVAS, NORMA A.

LITERATURA – POESÍA – JUV SUB 15: PASQUINI, ALVARO URIEL

LITERATURA – POESÍA – JUV SUB 18: CARRIZO, CLARA

DANZA FOLKLORICA AD MAY: CINGOLANI – GIMENEZ

DANZA FOLKLORICA PCD: PARDO, MARÍA – PIHN, GIANCARLO

ARTES PLÁSTICAS – DIBUJO – AD MAY: TESEI, ALICIA

ARTES PLÁSTICAS – DIBUJO PCD: GONZALEZ, DANIEL ANTONIO

ARTES PLÁSTICAS – PINTURA – AD MAY: SCHAB, ZULEMA

ARTES PLÁSTICAS – PINTURA – PCD: PAILMANN, SANDRA M.

A. PLAST – OBJETO TRIDIMENSIONAL – AD MAYOR: MORGADO, MARÍA ALBERTINA

ARTES PLÁSTICAS – MURAL – JUV ÚNICA: ALDAREZ, SOL – LEFEVRE, CANDELA

FOTOGRAFIA – AD MAYOR: NIEVES, LILIANA B.

FOTOGRAFIA – JUV UNICA: FERREYRA, VALENTINA

FOTOGRAFIA – PCD: PIHN, GIANCARLO

FREESTYLE RAP – SUB 15: PALEO CAMILO

MALAMBO – SUB 15: PARRONDO ULISES

MALAMBO – PCD: CABRERA, FRANCO

SOLISTA VOCAL – JUVENIL SUB 15: GUEDE, BERNARDO

SOLISTA VOCAL – AD MAYOR: ALMEIDA, OMAR

STAND UP – JUVENILES ÚNICA: LARUMBE VEGA, UMA JUANA

TEATRO – AD MAYOR: ZUBELDÍA, GLADYS – GENTILI MÓNICA- GARAY, RUBEN

VIDEOMINUTO – JUVENILES ÚNICA: PATERNOSTRO PIZZANO, EMMA