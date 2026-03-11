Cuidar la salud también es prevenir:🩸 jornada gratuita de testeos en Plaza San Martín

Este miércoles 18 de marzo, de 10 a 12:30 hs, la plaza San Martín será el punto de encuentro para una jornada de testeo gratuita y confidencial abierta a toda la comunidad, donde se realizarán testeos de sífilis, HIV y hepatitis C.

✍️La actividad es organizada desde la secretaria de Salud del Municipio, a traves de la dirección de Enfermería y el servicio de Infectología del Hospital Municipal “Dr. Raúl Caccavo” de Coronel Suárez,

👥Además, habrá un espacio de charla y orientación para despejar dudas y brindar información sobre enfermedades infecciosas y prevención.

🩹Una oportunidad para informarse, prevenir y cuidar la salud.